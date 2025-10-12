フリーアナウンサーの膳場貴子が１２日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に出演。自公連立政権崩壊について言及した。１０日に行われた自民党・高市早苗新総裁と公明・斉藤鉄夫代表との党首会談の結果、２６年に及んだ自公連立を解消した。会談後、斉藤代表は、公明党が要求していた政治とカネの問題に関して企業献金の規制強化について、自民から明確な回答が得られなかったと連立離脱の理由を説明した。膳場アナは「自公連