大阪・関西万博が、あす13日に閉幕するのを前に、“残り1日”のミャクミャクビジュアルが12日、公式SNSで公開された。【画像】万博「つじさんの地図」最終更新版「1」をかたどった中に、万博の思い出写真がずらり。その隣で、ミャクミャクが両手を広げてポーズをとった。これに対して「ミャク様にら会えなくなるの寂しい」「嫌だ嫌だ嫌だ」とコメントが多数寄せられ、海外からのメッセージも。「ミャクミャク相変わらず笑顔