2019年5月、大麻取締法違反の疑いで逮捕された田口淳之介氏。KAT-TUN脱退後とはいえ、元トップアイドルが薬物で逮捕されたニュースは世間を大きく騒がせた。それから6年。現状、表舞台で見かけることがあまりない田口氏は、どのような生活を送っているのだろうか。取材場所に指定されたのは、男性キャストがパフォーマンスを行う新宿のショークラブ『A-MEN’S TOKYO』。扉を開けて店内に入ると、アイドル時代と変わらない笑顔の“