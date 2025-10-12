コロナ禍を経てインバウンド（訪日外国人）需要は完全復活している。その勢いを受け、「民泊ビジネス」も非常に好調で、副業として参入を検討している人が激増している。コロナ禍前には民泊事業で年商1億円を突破し、現在は民泊運営代行業を中心に事業を展開、著書『最強の副業 民泊 小金持ちへの道だれでもできる！金融資産１億円』を持つ辻哲哉さんは、「民泊はサラリーマンの副業として最強なんです」と断言する。儲かる民