ZIPAIR Tokyoは、モバイルチェックインの対象にマニラ発を10月9日から追加した。出発24時間前から90分前まで、出発24時間前に受信したメールに記載のURLかウェブサイトのフライトの詳細から、スマートフォンやタブレット端末を使ってチェックインができる。端末のカメラからパスポート情報を読取る必要がある。マニラでは出国手続きの際、紙の搭乗券が必要となることから、空港カウンターで専用端末から紙の搭乗券を発券してから、