モデルの藤井夏恋（29）が11日、自身のインスタグラムを更新。夫でロックバンド「IDon'tLikeMondays.」のボーカル、YU（36）との結婚1周年を報告した。「気づけば、結婚一年記念おめでとうな私たち」と記し、YUとの夫婦ショットを投稿。「家族っていいな。って思える瞬間が増えて嬉しい」と喜びをつづった。「これからも沢山たのしみたい！ありがとう」と記した。この投稿に、ファンからは祝福の声のほか、「憧れ夫