蛍光灯の製造が２０２７年末で終了する。蛍光灯から発光ダイオード（ＬＥＤ）のランプへ交換する時、取り付け方を誤ると火災事故などにつながるケースもあり、注意が必要だ。（加藤亮）東京都江東区の電器店「栄電気」の蛍光灯売り場には「２０２７年末までに蛍光ランプの製造・輸出入が禁止に」と書かれたポスターが貼られ、ＬＥＤへの交換を呼びかけている。２３年の「水銀に関する水俣条約締約国会議」の決定を受け、水銀