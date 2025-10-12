気象庁＝東京都港区台風23号は12日、日本の南を発達しながら東寄りに進んだ。13日には伊豆諸島にかなり接近する見込みで、気象庁は、高波や土砂災害、河川の増水や氾濫に厳重警戒が必要だとして、不要不急の外出を控えるよう呼びかけた。伊豆諸島は前線の影響もあり、大気の状態が非常に不安定な状況が続くとみられ、走行中のトラックが横転するような猛烈な風が吹く場所がありそうだ。12日に予想される最大風速（最大瞬間風速