グテレス国連事務総長【ニューヨーク共同】国連は11日、エジプトで13日開かれるパレスチナ自治区ガザの和平を目的とした国際会合に、グテレス事務総長が参加すると発表した。グテレス氏は深刻な人道危機にあるガザへの支援を拡充する方針を表明しており、会合で具体策などについて協議するとみられる。AP通信によると、フランスのマクロン大統領やスペインのサンチェス首相らも参加する予定。