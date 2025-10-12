一度は告白してきっぱりお断りされた相手であっても、もう一度アタックしたほうがいい場合があるようです。諦めずに想いをぶつけたほうがいい理由には、どんなことが考えられるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「好きな人に振られても、諦めずにもう一度だけアタックしたほうがいい理由」をご紹介します。【１】一度目の告白で、自分のことを意識してもらっているかもしれない