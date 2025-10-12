愛くるしい赤ちゃんの動画に、くすりと笑えてあたたかい気持ちになる実況を、ニュース番組のような“プロアナウンサーの声”で添えた動画コンテンツ「実況ベイビー」。SNSで15億回再生のこの超人気コンテンツは、元テレビ東京アナウンサーの原田修佑さんが運営しています。癒しと笑いを届ける実況ベイビーについて、どんな思いで運営をされているのか。原田さんに話を聞きました。◆誰も傷つけないコンテンツに込めた思い──「実