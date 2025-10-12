10月4日深夜に放送された『オールスター後夜祭'25秋』（TBS系）で、「次のうち、時速165キロを出したことがないのは？」というクイズが出題され、その選択肢には大谷翔平らと並んで「広末涼子」の名前が含まれていた。広末は2025年4月、新東名高速道路を運転中に、大型トレーラーと追突事故を起こしている。その際に「165キロで走行していた」という報道がなされていたため、「広末は時速165キロを出したことがある」と決めつ