2020年、SixTONESはSnow Manと2組同時メジャーデビューを果たした。ジェシーとともにメインボーカルを担当するのが、京本大我だ。SixTONES地上波初の冠番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系）でのバラエティー力、ソロプロジェクトへの取り組み、俳優活動など、多才な京本だが、時に話題は彼のすね毛に集まったりもする。男性俳優の演技を独自視点で分析する“イケメン・サーチャー”こと、コラムニスト・加賀谷健が、2025