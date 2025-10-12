育児休暇を満喫していたみいの・育児漫画・エッセイ漫画(@mi_inooooo)さん。会社からの勧めもあり2年育休を取ることにしたものの、ある日会社からかかってきた一本の電話で大きく日常が変わってしまうことに…。育休を延長することですっかり安心しきっていたみいのさんは保活を一切しておらず、育休の延長のために必要な証明書も持っていなかったのです。区役所やハローワークに電話をかけて事情を説明しますが、返答