大相撲のロンドン公演のため、英ヒースロー空港に到着した横綱大の里＝11日、ロンドン（共同）【ロンドン共同】34年ぶりのロンドン公演（15〜19日）に向け、日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）や横綱大の里ら一行が11日、ロンドンのヒースロー空港に到着した。大勢の力士らが到着ロビーに姿を現すと、出迎えたファンから歓声が上がり、大の里は「びっくりした。すごく盛り上がっていると思う。当日がすごく楽しみですね」