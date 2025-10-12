自民党との連立解消を表明した公明党が、来週以降、国会対応をめぐる野党間の協議に参加する意向を立憲民主党に伝えたことが分かりました。【映像】公明党「これからは野党としてやっていく」立憲幹部によりますと、公明党が連立離脱を表明した10日に、立憲と公明の国会対策委員長が電話で会談しました。立憲が野党の国対委員長会談などへの協議に参加するかどうか確認したところ、公明側が「これからは野党としてやっていく