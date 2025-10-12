俳優・北川景子が、自身のXを更新。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）のオフショットを公開した。【写真あり】“夫”との仲良しショットが公開された北川景子『ばけばけ』に雨清水タエ役で出演中の北川は「おトキおめでとう」とつづり、劇中で夫婦を演じる傅役・堤真一の2ショットを投稿。さらに祝言をあげたヒロイン・トキ