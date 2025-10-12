大阪・万博をめぐっては海外パビリオンの建設工事費の未払いが問題となっています。工事費については、１１の海外パビリオンで３０以上の建設業者が未払いを訴えていて、中には裁判に発展しているケースも。そんな中、「閉幕後にも問題は絶対に起きると思う」と業界関係者が指摘。“新たな未払い問題”を取材しました。昼夜を問わず力を合わせ作業開幕ぎりぎりで完成したマルタ館「たった１年でこんな状況になってしまう