¡ã¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹¥Û¥ó¥À2ÆüÌÜ¡þ11Æü¡þÅìÌ¾¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¡þ6435¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÂç²ñ¤Î´§¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Û¥ó¥À¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹¥×¥í¤Î´ä°æÀéÎç¤Ï¡¢±«Ãæ¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥°¥Ã¥¿¥ê¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡ÖÂÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¬Í¥¾¡Éû¾Þ¤Î¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÌ¾¼Ö¥Ü¥®¡¼¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¤â2¤Ä¡£¹¶·âÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë´ä°æ¤Î¥¹¥³¥¢¤È¤·¤Æ¤ÏÊªÂ­¤ê¤Ê¤µ¤â´¶¤¸¤ë¤¬¡¢É¬»à¤Î¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£