＜スタンレーレディスホンダ2日目◇11日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞大阪桐蔭高2年の16歳アマ・岩永杏奈が、5バーディでボギーなしの「67」をマーク。初日のトータル2アンダー・46位から、トータル7アンダーの7位タイまで順位を上げた。【写真】賞金100万円！前日にはホールインワン達成取材を受ける時は、少し緊張しているような、初々しい表情。だが、コースに出ると、そのプレーはプロ顔負けだ