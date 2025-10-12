ガザ地区の停戦発効でイスラム組織ハマスに捕らえられた人質の解放も近く始まる予定です。イスラエルでは、解放を待ちわびる家族らが集会を開き、アメリカの特使も参加しました。【映像】涙を流す人「人質となったみなさん、あなたたちは帰ってくるのだ」（ウィトコフ中東担当特使）ウィトコフ中東担当特使は11日、人質家族らも参加したテルアビブでの集会でこのように述べ、トランプ大統領の功績も称えました。会場には約40