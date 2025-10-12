アメリカでフットボールの試合後の集会で銃撃事件が発生し、4人が死亡しました。【映像】現場の様子アメリカ南部のミシシッピ州リーランドで10日深夜、高校のホームカミング（卒業生が観客として応援にかけつける行事）で行われたフットボールの試合後に、人々がダウンタウンに集まっていたところ銃撃事件が発生しました。アメリカメディアによりますと、4人が死亡し、少なくとも十数人が負傷してそのうち4人が重体で病院に