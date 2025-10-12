中日の岡林勇希選手が、秋季練習初日を終え、本拠地バンテリンドームに新設されるホームランテラス対策の守備練習を行ったことを明かしました。中日は、球団創設90周年を迎える2026年シーズン前に、本拠地・バンテリンドームに新たな観客席として「ホームランウイング」と「アリーナシート」(それぞれ仮称)を新設することを発表。センターを守る岡林選手は「来年からテラスもつきますし、やるべきことは変わってきます」と守備の意