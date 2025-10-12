今年のノーベル平和賞の受賞者の情報が発表前に外部に漏れていた疑いがあるとして、ノーベル研究所が調査に乗り出しました。ことしのノーベル平和賞はベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏が選ばれましたが、発表日である10日の未明から賭けサイトの1つで有力候補として受賞する確率が急浮上しました。発表の12時間前には2%あまりだったマチャド氏の受賞確率が、9時間前には70%前後に達しています。ノルウェーメディ