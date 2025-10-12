元AKB48でタレントの板野友美さん（34）が2025年10月3日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカートのコーデを披露した。「少年ちゃん私服」板野さんは、「少年ちゃん私服」といい、カジュアルな雰囲気の私服姿で10枚の写真を投稿。インスタグラムに投稿された写真では、黒地に白のロゴを入りのTシャツに、ふんわりとした素材感のある白のミニスカートを合わせ、足元は白のスニーカーでまとめている。スラリと伸びる美脚が際立つ