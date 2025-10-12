今回は在宅ケアと透析について考えてみます（写真：ペイレスイメージズ 2／PIXTA）国内で透析を受けている患者数は、2022年時点で34万人超。透析が必要となる原因疾患の第1位が、糖尿病の合併症の1つで、上昇した血糖値が腎臓の機能を低下させる病気「糖尿病性腎症」（39.5％）とされている。これまで1000人を超える患者を在宅で看取り、「最期は家で迎えたい」という患者の希望を在宅医として叶えてきた中村明澄医師（向日葵クリ