ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。10月9日（木）に放送された同番組では、MC陣が「結婚式のご祝儀いくら包む？」という話で盛り上がる場面があった。【写真】新郎新婦との関係性によって変わる！結婚式のご祝儀相場（関係性別）実は秋に行われることが一番多いという結婚式。