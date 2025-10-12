「BCNランキング」2025年9月29日〜10月5日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位PIXPRO FZ55 ブラックFZ55(BK)（KODAK）2位LUMIX TZ99 ブラックDC-TZ99-K（パナソニック）3位デジタルカメラ ブラックKC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）4位PIXPRO WPZ2WPZ2（KODAK）5位LUMIX TZ99 ホワイトDC-TZ99-W（パナソニック）6位PIXPRO FZ45 ブラックFZ45(BK