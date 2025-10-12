メディカルドック監修医が心臓病を発症する可能性の高い食べものを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「心臓病の原因」となる可能性の高い食べ物はご存知ですか？医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：藤井 弘敦（医師） 三重大学医学部卒業。沖縄県立中部病院で初期研修、河北総合病院で外科研修を経て現在は菊名記念病院で心臓血管外科医として日々手術・