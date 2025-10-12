エンボディドAI（人工知能）ロボットの「工場勤務」が新たな進展を迎えた。上海初の人型ロボット量産企業である「智元創新（上海）科技有限公司（智元ロボット）」は、上海竜旗科技股份有限公司と戦略的協力関係を締結し、智元ロボット製の「智元精霊G2」ロボットが消費電子の精密製造ラインに導入されることが9日、智元ロボットへの取材で分かった。智元ロボットによると、今回の協力では合計で1000台近くのロボットが導入