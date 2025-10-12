「シンガポールGPで忘れてはならないのはアロンソ選手の活躍です。44歳のアロンソ選手の闘争心はまったく衰えていません。同世代のドライバーが元気に戦っている姿を見ることができて、うれしい」と語る堂本光一連載【堂本光一 コンマ一秒の恍惚Web】RACE37第18戦のシンガポールGPはメルセデスのジョージ・ラッセルがポール・トゥ・ウインを飾り、今季2勝目を挙げた。2位にはマックス・フェルタッペンが入り、タイトル獲得の可能性