歌手の倖田來未（42）が11日、自身のインスタグラムを更新。夫でロックバンド「BACK-ON」のボーカル、KENJI03（41）との“推し活”を報告した。「本日両国国技館にてNOAH行ってきたー！！！いやーーー熱い戦いでしたわーー連日プロレス堪能しまくり問題で。この三連休は忙しこです」と夫婦ショットを公開した。「けんちゃんが、丸藤選手にバックヤードに呼んでいただいたことをいいことに、私もついていったら拳王選手と