山梨県甲府市の小学校で開催されたイベントで、打ち上げ花火が観客のいる方向へ落ち、5人がけがをしました。【映像】地面で破裂する打ち上げ花火11日午後6時ごろ、甲府市国母の小学校で「花火が人にあたって4人やけどした」と110番通報がありました。警察によりますと、小学校のグラウンドで開催された「国母ふるさと祭り」で、打ち上げ花火の玉数発が宙に上がったものの、何らかの原因で破裂せずに観客のいる方向へ落ちたと