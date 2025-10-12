廃漁具をリサイクルした素材を使用したバッグやサングラスなど廃棄された漁具がバッグやサングラスに変身―。国内有数の漁業の街・宮城県気仙沼市で、スタートアップ（新興企業）の「amu（アム）」が、漂着ごみとして問題視される漁網やブイを全国各地から回収し、糸やチップなどの素材にリサイクルする事業に取り組んでいる。代表の加藤広大さん（28）は「無価値だと思われている物を磨いて、資源として新たな可能性を紡ぎ出し