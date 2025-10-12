歌手の吉川晃司（60）が、12日までに自身の公式サイトを通じ、書籍『職業、吉川晃司』刊行中止を発表した。【動画】吉川晃司、”ほぼ素っ裸”で撮影！？見事な肉体美を披露10日付で「書籍『職業、吉川晃司』刊行中止のお知らせ」を掲載し、吉川がコメントを寄せた。「楽しみにして頂いていた方々、制作に関わった方々には大変申し訳ありません。すべて私の不徳の致すところです」と謝罪し、「この半年間、力を尽くして作成に