トルコのレストランに、電動自転車が突っ込む衝撃の瞬間がカメラに捉えられた。猛スピードで突進し、常連客が食事をする屋外テーブルに衝突。料理が飛び散り、客が転倒するなど大惨事となった。運転していたのは少年で、幸いにもけが人はいなかったという。店主は「自分の子どものころを思い出した」と話し、少年を責めることはなかった。電動自転車がテーブル席に突進トルコ南東部のレストランで、店主が驚きの瞬間を目にしていた