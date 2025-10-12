11日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル クライマックスシリーズセ ファーストステージ DeNA−巨人』で解説を務めた野村弘樹氏が、DeNA・森原康平について言及した。森原は6−2の9回に登板すると、先頭の岡本和真を1ストライクから2球目の146キロストレートで中飛、続く岸田行倫も1ストライクから2球目のスライダーで左飛、簡単に2アウトとすると、最後は若林楽人を1ボール1ストライクから3球目のフォ