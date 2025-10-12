さなえまんじゅうが爆売れしている高市早苗氏（64）が自民党新総裁に選出された３日後の10月７日、議員会館や国会などの土産屋で新商品がお披露目となった。高市氏が新総裁の椅子に座るイラストで「私が新総裁です！」との吹き出しつきの『祝誕生新総裁さなえちゃん紅白まんじゅう』が発売。本誌記者が議員会館内の土産物売り場に向かうと、静岡から国会見学にやってきた女性が紅白まんじゅうの箱を３つ手にし、「女性が働きや