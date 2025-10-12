元乃木坂46で俳優の与田祐希（25）が、10月16日から放送を開始するMBSドラマ特区『死ぬまでバズってろ！！』で主演を務める。今年2月にグループを卒業して以来、与田にとって初の地上波連続ドラマ出演となるこの作品は、現代のSNS社会を舞台に描かれる衝撃のインターネット・サスペンス。26歳のバツイチ・フリーターで、正義を振りかざす“告発系インフルエンサー”という難役に挑む与田に、芸能人にとっては切っても切り離せな