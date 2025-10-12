この10月、秋篠宮家の次女である佳子さまは特に多忙な日々を送られている。【写真】紅白のコントラストが映える佳子さまの“上品コーデ”「10月2日から3日はお母さまである紀子さまと『瀬戸内国際芸術祭』を視察するため、香川県へ。そして10月7日から8日は『国民スポーツ大会』への臨席のため滋賀県を訪問し、バスケットボールなどの競技を観戦されました。9日からは京都府へ赴き、10日までご滞在。日本工芸会の総裁として『