YouTubeチャンネルで配信された「1億程度では中小企業には全く余裕がありません。今すぐ現実を知って対策してください。」で、経営コンサルタントの市ノ澤翔氏が登場。動画内では「年商1億でもほとんどが赤字なんです」と警鐘を鳴らし、多くの中小企業が赤字から抜け出せない“本当の理由”について詳細に語った。 冒頭で市ノ澤氏は「結局、赤字になる理由って、この3つしかないんだよ」と断言。経営者として赤字になってしまう