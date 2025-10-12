【WWE】RAW（10月10日・日本時間11日／オーストラリア・パース）【映像】日本人美女レスラー、身を挺して“身代わり”被弾日本人美女レスラーが仲間を突き飛ばし、敵の前に立ちはだかって強烈な蹴りを受け止めてリング下へ落下。身を挺したアシストにファンから「かばった」「泣ける」「献身的」と感動の声があがった。オーストラリア・パースで行われたWWEのビッグマッチ「クラウン・ジュエル」で、イヨ・スカイ＆リア・リプ