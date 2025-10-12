ドジャースの奥さま達で構成される「ドジャーワイブス」のインスタグラムが１１日（日本時間１２日）、新規投稿され、選手たちが家族と一緒に過ごすオフの様子を公開した。本来ならこの日は敵地でナ・リーグ地区シリーズ第５戦が予定されていた。だが第４戦で決着したこともあり、移動なども消滅。そのためマンシー、スネル、スミス、エドマンが家族と一緒にロサンゼルス内の「Ｍｒ．ＢｏｎｅｓＰｕｍｐｋｉｎＰａｔｃｈ