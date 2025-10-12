10月7日より、アンドグッドナイトから新しいナイトケアアイテム「夜のフェイスマスク」が登場！エイジングケア*タイプのこのフェイスマスクは、１日の終わりにぴったりなスペシャルケア。選べる３つのタイプで、肌の悩みに合わせて選べます。ディープラベンダーやビターオレンジ、サイレントフォレストの香りが心地よく、乾燥や毛穴の開き、荒れた肌にうるおいを与えます。翌朝の肌がふっくらと生まれ変わる感覚