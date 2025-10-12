フィリーズとの地区シリーズでは打率.056、本塁打なしに終わったドジャース・大谷翔平投手はなぜ不振に陥ったのか。レッズとのワイルドカードシリーズでは9打数3安打の打率.333、2本塁打と好発進したが、フィリーズとの地区シリーズでは18打数1安打の打率.056、本塁打なしに。ワールドシリーズ連覇へは不動の1番打者の復活は欠かせないが、成績不振に終わった理由はどこにあるのか。MLB公式サイトの「ベースボール・サバント」か