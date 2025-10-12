きのう（11日）夜からけさ（12日）にかけ、山形県山形市の住宅地で相次いでクマが目撃されました。 【画像】出没か所を地図でみる 11日（土曜）午後10時ごろ、吉原二丁目地内の路上にてクマ1頭を目撃、11日（土曜）午後10時ごろ、南館三丁目地内の路上にてクマ1頭を目撃、11日（土曜）午後9時59分ごろ、南館三丁目地内の店舗敷地にてクマ1頭を目撃、さらに12日になり、午前7時過ぎに南館、次いであかねヶ丘で目撃されました。