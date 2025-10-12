［次代へ平和賞１年］＜下＞日本原水爆被害者団体協議会（被団協）代表委員の箕牧（みまき）智之さん（８３）がすぐ横で「うそみたい」と頬をつねり、涙を流していた。昨年１０月１１日、広島市立基町高３年の甲斐なつきさん（１８）はノーベル平和賞受賞決定の瞬間を箕牧さんと迎えた。その記者会見の場面は繰り返し報道された。「時間が止まったような感覚だった」。今もその瞬間のことは忘れられない。「仲間と言ってはお