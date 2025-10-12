サッカーW杯予選のイスラエル戦でプレーするノルウェー代表のハーランド＝11日、オスロ（ゲッティ＝共同）【ベルリン共同】サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会欧州予選は11日、各地で行われ、I組はノルウェーがイスラエルに5―0で圧勝し、6戦全勝で勝ち点18とした。ハーランドが3得点の活躍。2位イタリアはエストニアを3―1で下し、4勝1敗の勝ち点12。E組のスペインはジョージアを2―0で退け、3戦全勝で勝