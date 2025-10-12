今回は、母親のSNS投稿にショックを受けた子供の話を紹介します。家族で仲良くやっていると思ったのに…「ウチは両親と僕、お姉ちゃん、妹の5人家族です。パパの仕事の都合で、1年前に知り合いのいない場所に引っ越してきました。家族は仲良しですし、楽しく生活しています。ですがある日の夜遅く、パパとママが深刻そうに話し合いをしているのを見てしまいました。ママはパパに『私と離婚してください』と言っていてショックでし