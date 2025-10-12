U-20ワールドカップは11日、準々決勝が開幕し、コロンビアがスペインを3-2で破って2003年大会以来22年ぶりのベスト4進出を決めた。コロンビアはラウンド16の南アフリカ戦で今大会初ゴールを含む2得点を記録していたエースのFWネイセル・ビジャレアル(ミジョナリオス)がハットトリックの大活躍。得点ランキングでも首位タイに立った。ラウンド16で南アフリカを3-1で破ったコロンビアと、ウクライナを1-0で下したスペインによる